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Сотні ящиків цигарок та 60 тис. пляшок горілки: на Донеччині виявили контрафакт на 13,5 млн

У містах Покровськ, Торецьк  і Дружківка Донецької області прикордонники виявили рекордну кількість контрафакту.

Під час санкціонованих обшуків було вилучено понад 330 ящиків сигарет, близько 60 тисяч пляшок та понад 570 тетрапаків алкогольної продукції.

Після підрахунків з’ясувалося, що загальна сума підроблених товарів складає 13,5 млн гривень.

  • У Донецькій області виявили рекордний контрафакт цигарок і алкоголю (ВІДЕО)
  • У Донецькій області виявили рекордний контрафакт цигарок і алкоголю (ВІДЕО)
  • У Донецькій області виявили рекордний контрафакт цигарок і алкоголю (ВІДЕО)
  • У Донецькій області виявили рекордний контрафакт цигарок і алкоголю (ВІДЕО)
  • У Донецькій області виявили рекордний контрафакт цигарок і алкоголю (ВІДЕО)
  • У Донецькій області виявили рекордний контрафакт цигарок і алкоголю (ВІДЕО)
Сотні ящиків цигарок та 60 тис. пляшок горілки: на Донеччині виявили контрафакт на 13,5 млн / 3 фотографии

Зазначається, що тютюнові вироби було виготовлено у Молдові, Білорусі, Україні та навіть у так званій ДНР.

Усі фігуранти, причетні до перевезення, утримання та подальшого розповсюдження контрафактних цигарок та неякісного алкоголю, встановлюються.

Джерело: Держприкордонслужба

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