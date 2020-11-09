Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября днем траура в городе после нападения мужчины с ножом на улице, в результате чего двое граждан погибли и восемь пострадали.

29-летний житель Кривого Рога совершил нападение на людей вечером 7 ноября.

— Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое произошло в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание, — сказал Вилкул.

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7 ноября местный житель совершил нападение на людей на улице с ножом в руках. После задержания он объяснил, что напал на людей, потому что ему так “приказал сделать Бог”.

Злоумышленником, который совершил нападение в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых. 29-летний Тарас Усенко не возражал факта преступления и заявил, что “он пришел из ада”.

Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла странные мистические символы и концентрические рисунки. Трактовать их будут эксперты в психиатрии.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.