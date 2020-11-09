Мер Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрій Вілкул оголосив 9 листопада днем трауру у місті після нападу чоловіка з ножем на вулиці, внаслідок чого двоє громадян загинули і вісім постраждали.

29-річний мешканець Кривого Рогу здійснив напад на людей увечері 7 листопада.

– Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання, – сказав Вілкул.

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7 листопада місцевий житель здійснив напад на людей на вулиці з ножем у руках. Після затримання він пояснив, що напав на людей, бо йому так “наказав зробити Бог”.

Зловмисником, який здійснив напад у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох. 29-річний тарас Усенко не заперечував факту злочину і заявив, що “він прийшов із пекла”.

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла дивні містичні символи і концентричні малюнки. Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.