Резня в Кривом Роге: подозреваемого арестовали без права на залог

Центрально-городской районный Кривого Рога суд избрал меру пресечения 29-летнему мужчине, который напал с ножом на людей.

Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Накануне нападающему сообщили о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Нападение на людей в Кривом Роге

Вечером 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал с ножом на людей, в результате чего двое мужчин 31 и 66 лет от полученных травм скончались на месте.

Еще восемь пострадавших, среди которых 8-летний мальчик, были доставлены в больницу.

Злоумышленником оказался 29-летний Тарас Усенко. Он не отрицал факта преступления и заявил, что “пришел из ада”. Во время обыска в его квартире на стенах полиция нашла странные мистические символы.