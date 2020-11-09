Різанина у Кривому Розі: підозрюваного арештували без права на заставу

Центрально-міський районний Кривого Рогу суд обрав запобіжний захід 29-річному чоловіку, який напав з ножем на людей.

Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Напередодні нападнику повідомили про підозру за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Напад на людей у Кривому Розі

Ввечері 7 листопада у Кривому Розі чоловік напав з ножем на людей, в результаті чого двоє чоловіків 31 та 66 років від отриманих травм померли на місці.

Ще восьмеро постраждалих, серед яких 8-річний хлопчик, були доставлені до лікарні.

Зловмисником виявився 29-річний Тарас Усенко. Він не заперечував факту злочину і заявив, що “прийшов із пекла”. Під час обшуку у його помешканні на стінах поліція знайшла дивні містичні символи.