Перестрілка у Києві – деталі

У Києві на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього між сторонами сталась перестрілка, в якій отримав поранення поліцейський.

В салоні авто, яке зупинили поліцейські, було троє людей. В одного з пасажирів побачили рацію та кобуру.















Поліцейський отримав три вогнепальні: у Києві вночі сталась перестрілка / 4 фотографии

Коли до чоловіків підійшли правоохоронці, вони вибігли з авто та почали втікати.

– Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж, – зазначили в поліції.

Читайте: У Києві сміттєвоз збив на смерть чоловіка

Згодом трьох осіб було затримано, у них виявили предмети схожі на пістолет та гранати. Пораненого патрульного забрали до лікарні.

Стрілянина у Харкові

В ніч на 7 листопада обстріляли будівлю почесного консульства Азербайджану на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. Невідомі вистрілили шість разів у вікно та двері.

Постраждалих немає, уночі в офісі нікого не було. У консульстві зазначили, що камери відеоспостереження зафіксували двох людей зі зброєю.