Перестрілка у Києві – деталі

У Києві на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього між сторонами сталась перестрілка, в якій отримав поранення поліцейський.
В салоні авто, яке зупинили поліцейські, було троє людей. В одного з пасажирів побачили рацію та кобуру.
Коли до чоловіків підійшли правоохоронці, вони вибігли з авто та почали втікати.
– Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.
У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж, – зазначили в поліції.
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Згодом трьох осіб було затримано, у них виявили предмети схожі на пістолет та гранати. Пораненого патрульного забрали до лікарні.
Стрілянина у Харкові
В ніч на 7 листопада обстріляли будівлю почесного консульства Азербайджану на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. Невідомі вистрілили шість разів у вікно та двері.
Постраждалих немає, уночі в офісі нікого не було. У консульстві зазначили, що камери відеоспостереження зафіксували двох людей зі зброєю.