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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Луцке мошенник “продал” должность министра за $200 тыс.

В июле 2020 года житель Луцка пообещал мужчине содействие в назначении на должность министра Кабинета министров Украины, хвастаясь знакомствами в самых высоких политических и деловых кругах.

За свои услуги он получил $200 тыс. И это не единственный эпизод. Следователи установи, что в мае 2016 года он также “продал” две высокие должности — за $285 тыс.

Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту мошенничества и законченного покушения на мошенничество в особо крупных размерах. Это три статьи УКУ — ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190.

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  • Шахрайство у Луцьку
  • Шахрайство у Луцьку
  • Шахрайство у Луцьку
  • Шахрайство у Луцьку
  • Шахрайство у Луцьку
  • Шахрайство у Луцьку
В Луцке мошенник “продал” должность министра за $200 тыс. / 3 фотографии

 

$60 тыс. за должность в Минобороны

Недавно задержали киевлянку, которая предлагала экс-директору одного из предприятий руководящую должность в Министерстве обороны Украины за $60 тыс.

Женщина обещала устроить его на работу с помощью связей в Минобороны и Министерстве юстиции.

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