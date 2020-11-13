У липні 2020 року житель Луцька пообіцяв чоловікові сприяння у призначенні на посаду міністра Кабінету міністрів України, хизуючись знайомствами у найвищих політичних та бізнесових колах.

За свої послуги він отримав $200 тис. І це не єдиний епізод. Слідчі встанови, що у травні 2016 року він так само “продав” ще дві високі посади – за $285 тис.

Місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства та закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Це три статті ККУ – ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 190.

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У Луцьку шахрай “продав” посаду міністра за $200 тис. / 3 фотографии

$60 тис. за посаду в Міноборони

Нещодавно затримали киянку, яка пропонувала екс-директору одного з підприємств керівну посаду в Міністерстві оборони України за $60 тис.

Жінка обіцяла влаштувати його на роботу за допомогою зв’язків в Міноборони і Міністерстві юстиції.