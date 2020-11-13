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Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахотний |

У Львові водій Таврії збив двох дітей на переході та втік

У Львові водій Таврії збив на пішоході двох школярів та втік з місця аварії.

Камера спостереження зняла, що винуватець ДТП навіть не зупинився після того, як переїхав дітей.

Унаслідок наїзду 11-річний хлопчик був госпіталізований з переломом ключиці.

Аварія сталася близько 17.40 на перехресті вулиць Лінкольна-Миколайчука, коли брат із сестрою переходили дорогу у встановленому місці та на зелене світло.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 та розшукують водія Таврії, щоб притягнути його до відповідальності. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

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У Кривому Розі п’яний водій збив двох дітей на переході

Інша ДТП, внаслідок якої постраждали діти, сталася у Кривому Розі 30 жовтня.

Nissan Tiida, за кермом якого був п’яний чоловік, збив школярів на пішохідному переході.

Дітей із важкими травмами госпіталізували.

Фото: скріншот

Джерело: Нацполіція

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