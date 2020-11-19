У Вінницькій області група зловмисників викрала двох мешканців Жмеринки, вивезла їх до іншого населеного пункту та, силоміць утримуючи своїх жертв у приватному будинку, вимагала гроші.

Водночас вони били, катували викрадених та погрожували їм зброєю, для переконливості чоловіки здійснювали постріли у повітря.

Викрадачі пропонували своїм жертвам викупити себе за $3 тис. Для цього вони відпустили одного з викрадених, аби той повернувся з грошима.

Читайте: Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів

Але потерпілий звернувся до лікарів, бо потребував медичної допомоги, останні повідомили про випадок до поліції.

Правоохоронці виявили будинок, у якому перебували зловмисники, та звільнили другого викраденого.

Викрадачі намагалися втекти через ліс, але їх вдалося затримати. Нині слідчі дії тривають. Потерпілі перебувають у безпеці.







Били і стріляли у повітря: у Вінницькій області двох людей катували заради $3 тис. / 2 фотографии

Викрадення у Харківській області

У Харківській області зловмисники викрали та незаконно утримували чоловіка через неіснуючий борг.

Вони вимагали від його батьків викуп у розмірі $20 тис.

Детальніше про викрадення у Харківській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент карного розшуку ГУНП