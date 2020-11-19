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Валентина Летяк |

У Миколаєві рятувальники звільнили із заблокованого авто дитину і собаку

Миколаївським рятувальникам сьогодні довелося визволяти із заблокованого автомобіля малолітню дитину та собаку.

19 листопада о 12.13 вони отримали виклик про те, що на вулиці Дніпрової Чайки в машині зачинено дитину.

На місці бійці ДСНС встановили, що 52-річна жінка залишила ключі у замку запалювання, тому в авто спрацював центральний електронний замок.

А в салоні авто у дитячому кріслі залишився дворічний хлопчик та собака.

У Миколаєві рятувальники звільнили із заблокованого авто дитин

Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно відкрили двері багажного відділення підручними засобами та визволили дитину, а психологи надали підтримку власниці автомобіля.

У Миколаєві через зсув ґрунту загинув 10-річний хлопчик

У жовтні у мікрорайоні Тернівка, що у Миколаєві, двоє дітей гралися на триметровому піщаному схилі. У цей момент одного з хлопчиків засипало шаром ґрунту.

На жаль, врятувати 10-річного хлопчика не вдалося.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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