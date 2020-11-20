PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

Угрожал бывшей жене: в Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты

В Харькове на проспекте Гагарина вследствие взрыва гранаты мужчине оторвало руку.

Случилось это, когда он пришел домой к своей бывшей жене и начал угрожать взрывчатым боеприпасом.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что вместе с ней в квартире находятся ее сестра и 5-летний ребенок.

В сообщении полиции не уточняется, где взорвалась граната, но местные Telegram-каналы пишут, что взрыв, вследствие которого мужчина лишился руки, произошел на улице.

Очевидцы также сообщают, что могло быть несколько взрывов.

Мужчину задержали правоохранители, которые действовали в рамках специальной полицейской операции Гром.

Читайте: В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие

Во Львовской области мужчина с гранатой устроил разбой

15 ноября во Львовской области 42-летний мужчина пытался ограбить магазин, угрожая продавцу гранатой.

Женщина убежала и позвонила в полицию. В это время злоумышленник украл ее сумочку и скрылся с места преступления. Его оперативно задержали правоохранители.

Фото: ТРУХА Харьков

Источник: Нацполиция

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх