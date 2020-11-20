Угрожал бывшей жене: в Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты

В Харькове на проспекте Гагарина вследствие взрыва гранаты мужчине оторвало руку.

Случилось это, когда он пришел домой к своей бывшей жене и начал угрожать взрывчатым боеприпасом.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что вместе с ней в квартире находятся ее сестра и 5-летний ребенок.

В сообщении полиции не уточняется, где взорвалась граната, но местные Telegram-каналы пишут, что взрыв, вследствие которого мужчина лишился руки, произошел на улице.

Очевидцы также сообщают, что могло быть несколько взрывов.

Мужчину задержали правоохранители, которые действовали в рамках специальной полицейской операции Гром.

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Во Львовской области мужчина с гранатой устроил разбой

15 ноября во Львовской области 42-летний мужчина пытался ограбить магазин, угрожая продавцу гранатой. Женщина убежала и позвонила в полицию. В это время злоумышленник украл ее сумочку и скрылся с места преступления. Его оперативно задержали правоохранители.

Фото: ТРУХА Харьков