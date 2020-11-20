Угрожал бывшей жене: в Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты

В Харькове на проспекте Гагарина вследствие взрыва гранаты мужчине оторвало руку.
Случилось это, когда он пришел домой к своей бывшей жене и начал угрожать взрывчатым боеприпасом.
Женщина позвонила в полицию и сообщила, что вместе с ней в квартире находятся ее сестра и 5-летний ребенок.
В сообщении полиции не уточняется, где взорвалась граната, но местные Telegram-каналы пишут, что взрыв, вследствие которого мужчина лишился руки, произошел на улице.
Очевидцы также сообщают, что могло быть несколько взрывов.
Мужчину задержали правоохранители, которые действовали в рамках специальной полицейской операции Гром.
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Фото: ТРУХА Харьков