Погрожував колишній дружині: в Харкові чоловікові відірвало руку вибухом гранати

У Харкові на проспекті Гагаріна внаслідок вибуху гранати чоловікові відірвало руку.
Сталося це, коли він прийшов додому до своєї колишньої дружини і почав погрожувати боєприпасом.
Жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що разом із нею в квартирі перебувають її сестра і 5-річна дитина.
У повідомленні поліції не уточнюється, де вибухнула граната, але місцеві Telegram-канали пишуть, що вибух, внаслідок якого чоловік втратив руку, стався на вулиці.
Очевидці також повідомляють, що могло бути кілька вибухів.
Чоловіка затримали правоохоронці, які діяли в рамках спеціальної поліцейської операції Грім.
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На Львівщині чоловік з гранатою влаштував розбій
15 листопада на Львівщині 42-річний чоловік намагався пограбувати магазин, погрожуючи продавцеві гранатою.
Жінка втекла і зателефонувала до поліції. У цей час зловмисник вкрав її сумочку і зник з місця злочину. Його оперативно затримали правоохоронці.
Фото: ТРУХА Харьків