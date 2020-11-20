Погрожував колишній дружині: в Харкові чоловікові відірвало руку вибухом гранати

У Харкові на проспекті Гагаріна внаслідок вибуху гранати чоловікові відірвало руку.

Сталося це, коли він прийшов додому до своєї колишньої дружини і почав погрожувати боєприпасом.

Жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що разом із нею в квартирі перебувають її сестра і 5-річна дитина.

У повідомленні поліції не уточнюється, де вибухнула граната, але місцеві Telegram-канали пишуть, що вибух, внаслідок якого чоловік втратив руку, стався на вулиці.

Очевидці також повідомляють, що могло бути кілька вибухів.

Чоловіка затримали правоохоронці, які діяли в рамках спеціальної поліцейської операції Грім.

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На Львівщині чоловік з гранатою влаштував розбій

15 листопада на Львівщині 42-річний чоловік намагався пограбувати магазин, погрожуючи продавцеві гранатою.

Жінка втекла і зателефонувала до поліції. У цей час зловмисник вкрав її сумочку і зник з місця злочину. Його оперативно затримали правоохоронці.

Фото: ТРУХА Харьків