28-річна киянка відкрила у кількох орендованих квартирах у центрі столиці нібито масажні салони, які насправді надавали клієнтам сексуальні послуги.

Година інтимних розваг з повією коштувала від 1 тис. до 2,5 тис. грн. У салоні працювало п’ять дівчат.

Клієнтів сутенерша шукала, розмістивши в мережі оголошення про надання послуг еротичного масажу.

Організаторка борделю особисто проводила співбесіди з дівчатами, виконувала ролі адміністратора та диспетчера.

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Під час обшуків в квартирах вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, схожу на кокаїн.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 303 ККУ – Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.











До 2,5 тис. грн за годину інтиму: у центрі Києві викрили кілька борделів / 3 фотографии

Жінку затримали, їй оголошено підозру, найближчим часом суд обере запобіжний захід.

Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Викриття мережі борделів в Одесі

Правоохоронці викрили діяльність мережі борделів у місті Одеса.

До її створення та діяльності причетний поліцейський. Залучивши спільників, чоловік шукав дівчат і займався координацією їхньої роботи.