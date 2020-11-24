До 2,5 тис. грн за годину інтиму: у центрі Києві викрили кілька борделів

28-річна киянка відкрила у кількох орендованих квартирах у центрі столиці нібито масажні салони, які насправді надавали клієнтам сексуальні послуги.
Година інтимних розваг з повією коштувала від 1 тис. до 2,5 тис. грн. У салоні працювало п’ять дівчат.
Клієнтів сутенерша шукала, розмістивши в мережі оголошення про надання послуг еротичного масажу.
Організаторка борделю особисто проводила співбесіди з дівчатами, виконувала ролі адміністратора та диспетчера.
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Під час обшуків в квартирах вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, схожу на кокаїн.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 303 ККУ – Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
Жінку затримали, їй оголошено підозру, найближчим часом суд обере запобіжний захід.
Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Викриття мережі борделів в Одесі
Правоохоронці викрили діяльність мережі борделів у місті Одеса.
До її створення та діяльності причетний поліцейський. Залучивши спільників, чоловік шукав дівчат і займався координацією їхньої роботи.