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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів

До чернігівських поліцейських звернувся 31-річний чоловік, який заявив про зникнення 34-річної жительки одного з сіл Коропського району.

За його словами, жінка пішла з дому ще 17 листопада після телефонної розмови з невідомим і досі не повернулася.

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– Сусіди та односельці розповіли поліцейським, що пара зловживає алкоголем. Між ними неодноразово виникали конфлікти, – розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили, що 16 листопада пара вживала алкогольні напої.

– Між ними виникла сварка. Підозрюваний схопив сокиру та кілька разів вдарив нею жінку по голові. Після цього, переніс тіло співмешканки на територію котельні і там залишив, – додали у прес-службі поліції.

Зловмисник всіляко намагався заплутати слідство, однак зрештою зізнався у скоєному. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

  • На Чернігівщині чоловік зарубав кохану
  • На Чернігівщині чоловік зарубав кохану
  • На Чернігівщині чоловік зарубав кохану
  • На Чернігівщині чоловік зарубав кохану
На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів / 2 фотографии

У Львові чоловік перерізав горло коханці

У Львові 39-річний чоловік жорстоко вбив свою коханку, перерізавши їй сонну артерію.

Труп 44-річної жінки знайшла тітка вбивці, яка навідалася до племінника в гості. Вбита лежала у ліжку, і спочатку здавалося, що вона просто спить.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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