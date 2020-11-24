Перебивался временной работой: в Харькове задержали снайпера ”ЛНР”

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации ЛНР, который воевал против сил антитеррористической операции.
Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова воевал командиром отделения шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова.
Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел снайперскую подготовку и получил должность разведчик-снайпер.
Читайте: СБУ разоблачила незаконную слив информации из баз данных таможни и налоговой
С августа 2015 по июль 2016 гоа, он в составе диверсионных групп выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В частности, в составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.
Злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.
Сейчас бывшему боевику сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.
СБУ задержала “смотрящего”
В Сумах сотрудники СБУ задержали криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске.
В криминальных кругах человека считали “смотрящим” за Харьковской областью.
Он причастен к ряду преступлений, среди которых незаконное обращение с оружием, угрозы правоохранителям.
Источник: СБУ
Фото: СБУ