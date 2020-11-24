Перебивался временной работой: в Харькове задержали снайпера ”ЛНР”

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации ЛНР, который воевал против сил антитеррористической операции.

Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова воевал командиром отделения шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова.

Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел снайперскую подготовку и получил должность разведчик-снайпер.

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С августа 2015 по июль 2016 гоа, он в составе диверсионных групп выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В частности, в составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

Злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Сейчас бывшему боевику сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

СБУ задержала “смотрящего”

В Сумах сотрудники СБУ задержали криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске.

В криминальных кругах человека считали “смотрящим” за Харьковской областью.

Он причастен к ряду преступлений, среди которых незаконное обращение с оружием, угрозы правоохранителям.

Источник: СБУ

Фото: СБУ