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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

Перебивався тимчасовою роботою: у Харкові затримали снайпера ”ЛНР”

Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації ЛНР, який воював проти сил антитерористичної операції.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що у 2015 році мешканець Харкова воював командиром відділення шостого окремого мотострілкового козачого полку імені Платова.

Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов снайперську підготовку й отримав посаду розвідник-снайпер.

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З серпня 2015 до липня 2016 року, він у складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. Зокрема у складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Нині колишньому бойовику повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

 СБУ затримала “смотрящого”

У Сумах співробітники СБУ затримали кримінального авторитета, який перебував у всеукраїнському розшуку.

У кримінальних колах чоловіка вважали “смотрящим” за Харківською областю.

Він причетний до низки злочинів, серед яких незаконне поводження зі зброєю, погрози правоохоронцям.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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