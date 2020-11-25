Евакуювали близько 300 людей: у Києві 12-річна учениця “замінувала” школу

У Печерському районі Києва правоохоронці викрили школярку, яка повідомила начебо про замінування навчального закладу.

До поліції надійшов дзвінок про “замінування” школи на вулиці Івана Кудрі. Експерти-вибухотехніки зі службовими собаками ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію. Під час перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не знайшли.

Водночас із навчального закладу довелося евакуювати близько 300 учнів та вчителів.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці заходів виховного характеру.

У жовтня цього року у Дніпрі третьокласниця “замінувала” школу. Тоді з навчального закладу евакуювали 120 учнів та вчителів.

Батькам дівчинки загрожує штраф.