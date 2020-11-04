Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании. Из нововведений — к заключению добавилась конфискация имущества.

За проект закона №3911 проголосовали 235 депутатов. Авторы предлагают добавить наказание в виде конфискации имущества к ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение), по которой также предусмотрено ограничение свободы.

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Сейчас, если злоумышленник повторно сообщил о псевдоминировании важных объектов инфраструктуры, здания органов госвласти, учреждения здравоохранения образования — ему грозит лишение свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

За 2019 год полиция открыла 2 тыс. уголовных производств по факту сообщения ложной информации.

— Правоохранители вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава, — утверждает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о роспуске КСУ

Парламент рассмотрит законопроект о роспуске действующего состава Конституционного суда Украины. Соответствующий проект Верховная Рада рассмотрит во вторник, 10 ноября.

Фото: Вибухотехнічна служба