У Чернігові СБУ викрила іноземного пропагандиста на спробі створення місцевого осередку агітаторів агресивної війни.

За даними слідчих, громадянин однієї з пострадянських країн, який проживав Україні, поширював через інтернет заклики до протиправних дій та розміщував на власній сторінці матеріали щодо нібито домінування так званої “слов’янської держави” над іншими народами. Також він поширював дискримінаційні статті, де принижувалась честь та гідність представників однієї з національних меншин.

Правоохоронцями було встановлено, що іноземець належав до одного з радикальних угруповань, яке було створено на території РФ.

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Оперативники спецслужби виявили, що чоловік займався активним пошуком на території регіону спільників та однодумців.

Під час обшуків працівники СБУ виявили комп’ютерну техніку та документальні матеріали із доказами протиправної діяльності. Також вилучено вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.



























У Чернігові затримали іноземця, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ / 7 фотографий

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу. Справу розпочато за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

Слідчі дії ще тривають для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності. А також перевіряється інформація про співробітництво зловмисника із спецслужбами РФ.

Затримання бойовика

Наприкінці жовтня співробітники Служби безпеки України у Києві здійснили затримання бойовика так званої ЛНР, який воював проти сил АТО.

Чоловік у 2014 році приєднався до “народної міліції ЛНР”, був заступником командира одного з її підрозділів. Уроженець Стаханова Луганської області, будучи за освітою інженером, ремонтував бронетанкову та іншу військову автомобільну техніку бойовиків, яку потім використовували у бойових діях проти українських захисників.