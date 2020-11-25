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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одесской области подростку оторвало руку из-за взрыва неизвестного предмета

На окраине пгт Сарата Одесской области из-за взрыва в поле неизвестного предмета 17-летнему юноше оторвало руку.

— 17-летний житель Сараты получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

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Пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.

Подросток шел через поле, когда под ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют взрывотехники.

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Источник: Нацполиция

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