В Одесской области подростку оторвало руку из-за взрыва неизвестного предмета

На окраине пгт Сарата Одесской области из-за взрыва в поле неизвестного предмета 17-летнему юноше оторвало руку.
— 17-летний житель Сараты получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.
Читайте: Угрожал бывшей жене: в Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты
Пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.
Подросток шел через поле, когда под ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют взрывотехники.
В Одесской области мужчина застрелил друга на охоте
Вблизи села Озерное Одесской области 51-летний мужчина застрелил своего товарища на охоте.
45-летний местный житель, охотившийся в камышах, получил ранения из ружья друга: смерть наступила мгновенно.