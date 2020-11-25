В Одеській області підлітку відірвало руку через вибух невідомого предмета

На околиці смт Сарата Одеської області через вибух у полі невідомого предмета 17-річному юнакові відірвало руку.
– 17-річний житель Сарати отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища, де пас худобу, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.
Читайте: Погрожував колишній дружині: в Харкові чоловікові відірвало руку вибухом гранати
Потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні районної лікарні.
Підліток йшов через поле, коли під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають вибухотехніки.
В Одеській області чоловік застрелив товариша на полюванні
Поблизу села Озерне на Одещині 51-річний чоловік застрелив свого товариша на полюванні.
45-річний місцевий житель, який полював в очереті, отримав поранення з рушниці друга: смерть наступила миттєво.