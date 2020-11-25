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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одеській області підлітку відірвало руку через вибух невідомого предмета

На околиці смт Сарата Одеської області через вибух у полі невідомого предмета 17-річному юнакові відірвало руку.

– 17-річний житель Сарати отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища, де пас худобу, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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Потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні районної лікарні.

Підліток йшов через поле, коли під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають вибухотехніки.

В Одеській області чоловік застрелив товариша на полюванні

Поблизу села Озерне на Одещині 51-річний чоловік застрелив свого товариша на полюванні.

45-річний місцевий житель, який полював в очереті, отримав поранення з рушниці друга: смерть наступила миттєво.

Джерело: Нацполіція

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