В Одеській області підлітку відірвало руку через вибух невідомого предмета

На околиці смт Сарата Одеської області через вибух у полі невідомого предмета 17-річному юнакові відірвало руку.

– 17-річний житель Сарати отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища, де пас худобу, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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Потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні районної лікарні.

Підліток йшов через поле, коли під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають вибухотехніки.

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