У Києві правоохоронці затримали 56-річного фотографа Олександра Ктиторчука затримали через розбещення неповнолітніх.

– Скоював розбещення щодо неповнолітніх і малолітніх людей. Нами встановлено декілька таких фактів, – заявив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Матір однієї із жертв розповіла, що фотограф зустрів її 15-річну доньку на вулиці та запропонував фотосесію. Проте це закінчилося розбещенням.

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– Деякі статеві акти він знімав на відео, після чого зберігав на власному комп’ютері. Зараз проводиться експертиза і перший огляд говорить нам про те, що можливо після проведення відповідних досліджень, його будуть підозрювати у створенні порнографії, яка створена за участю дітей, – зазначив Нєбитов.

Суд відправив підозрюваного під домашній арешт.

Олександр Ктиторчук співпрацює з багатьма топовими українськими зірками, а також бере участь у популярних шоу-програмах на ТБ.

У Запоріжжі п’яний чоловік розбещував двох дітей

На Запоріжжі слідчі закінчили досудове розслідування щодо чоловіка, який розбещував двох малолітніх дітей. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.