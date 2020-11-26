На Ивано-Франковщине 48-летний мужчина пригласил в гости на 20 лет младшего товарища. С ним пришел еще один приятель, который был недолго, однако ночью вдруг вернулся — с топором.

В полиции рассказали, что он сначала выбил входную дверь, потом тупой стороной топора ударил по голове госпоря, который спал.

Далее пошел в другую комнату и убил своего друга, четыре раза ударив острой стороной топора по голове и руках.

Хозяин утром едва пришел в себя после ночного нападения и сразу вызвал полицию.

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Подозреваемого в убийстве нашли быстро. Сказал, что погибший украл у него деньги.

Однако односельчане говорят, что причина в женщинах — младший пользовался большим спехом.

56-летнему подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу. Если признают вменяемым, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство из-за ревности

В Донецкой области мужчина из-за ревности до смерти избил жену. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Когда мужчина понял, что натворил, забрал двух несовершеннолетних детей и попытался скрыться, но был задержан.