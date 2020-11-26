На Івано-Франківщині 48-річний чоловік запросив у гості на 20 років молодшого товариша. З ним прийшов ще один приятель, який був недовго, проте серед ночі раптом повернувся – з сокирою.

У поліції розповіли, що він спочатку вибив вхідні двері, потім тупою стороною сокири вдарив по голові госпоря, який спав.

Далі пішов до іншої кімнати і вбив свого друга, чотири рази вдаривши гострою стороною сокири по голові та руках.

Господар вранці ледве отямитися після нічного нападу і відразу викликав поліцію.

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Підозрюваного у вбивстві знайшли швидко. Сказав, що загиблий вкрав у нього гроші.

Проте односельці кажуть, що причина в жінках – молодший мав більший успіх.

56-річному підозрюваному призначили психіатричну експертизу. Якщо визнають осудним, йому загрожує до 15 років тюрми.

Вбивство через ревнощі

У Донецькій області чоловік через ревнощі до смерті побив дружину. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Коли чоловік зрозумів, що накоїв, забрав двох неповнолітніх дітей і спробував сховатися, але його затримали.