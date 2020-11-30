PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Перу автобус впав у яр – семеро людей загинули, 11 травмувалися

У департаменті Ла-Лібертад на північному заході Перу мікроавтобус впав у яр.

Автобус, в якому перебували 18 людей, несподівано виїхав за огородження дороги і впав у яр глибиною близько 100 метрів.

Читакйте: В Азербайджані автомобіль підірвався на міні – загинуло четверо людей

В результаті аварії загинули семеро людей, ще 11 травмувалися. Постраждалих госпіталізували.

Причини аварії з’ясовуються.

ДТП на Житомирщині

17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.

Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.

За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка