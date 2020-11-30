У Перу автобус впав у яр – семеро людей загинули, 11 травмувалися

У департаменті Ла-Лібертад на північному заході Перу мікроавтобус впав у яр.
Автобус, в якому перебували 18 людей, несподівано виїхав за огородження дороги і впав у яр глибиною близько 100 метрів.
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В результаті аварії загинули семеро людей, ще 11 травмувалися. Постраждалих госпіталізували.
Причини аварії з’ясовуються.
ДТП на Житомирщині
17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.
Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.
За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.
Джерело: Сіньхуа