В Азербайджане автомобиль подорвался на мине — погибли четыре человека

В Азербайджане погибли четыре человека в результате подрыва автомобиля. На территории освобожденного от военных действий населенного пункта Ашаги Физулинского района автомобиль с четырьмя людьми в салоне наехал на противотанковую мину. Инцидент произошел около 15.20 по местному времени.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана. Сотрудники государственного органа немедленно прибыли на место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Личности погибших уже установлены. Прокуратура открыла уголовные производства по двум статьям.

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Ситуация в Нагорном Карабахе

21 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что их войска вошли в Агдамский район. Город Агдам принадлежал Азербайджану до начала военных действий.

Кроме того, власти страны требует от Армении возмещения убытков за разрушенные территории Нагорного Карабаха.

Источник: Генпрокуратура Азербайджана