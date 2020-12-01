К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из селКрупского района.

По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако, оказалось, что именно муж является убийцей.