В Кривом Роге мужчина в собственной квартире обнаружил тело своей 74-летней жены. Он сразу вызвал полицию.
На теле женщины насчитали 32 ножевых ранения. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого в убийстве. Подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый за убийство бывший сожитель невестки погибшей. Задержанный в содеянном сознался.
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Пока решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную и пошел “искать” ее к копам
К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из селКрупского района.
По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако, оказалось, что именно муж является убийцей.