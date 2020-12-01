У Києві побачення закінчилося стріляниною та пограбуванням

У Києві на Воскресенці побачення завершилося стріляниною через пограбування.

Парубок запросив додому випадкових знайомих дівчат. Коли він вийшов з кімнати, дівчата взяли його телефон і зайшли в банківський додаток. Вони перевели собі на рахунок 1,5 тис. грн.

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Тоді дівчата одразу зібралися та вийшли з квартири. Коли хлопець помітив, що кошти зникли, вибіг за ними в халаті. Парубок два рази вистрілив зі стартового пістолета.

На місце події приїхали правоохоронці. Поліцейські затримали дівчат, стрільця та хлопця, який чекав на подруг на вулиці.

Стрілянина у Києві

У Києві затримали чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски та почав стрілянину.

На вулиці Басейній мешканець столиці у стані алкогольного сп’яніння зайшов до аптеки без індивідуальних засобів захисту. Працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

Джерело: dtp.kiev.ua