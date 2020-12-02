Одяг відривали зі шкірою: у Бердянську підлітки підпалили друга заради відео для соцмереж

У місті Бердянськ Запорізької області 12-річного хлопця облили займистою рідиною і підпалили.

Розвагу семикласники вигадали, щоб зняти шокуюче відео для соціальних мереж і зібрати якнайбільше лайків. Але вогонь миттєво спалахнув і синтетичний одяг на хлопцеві довелось відривати разом зі шкірою.

Підлітки намагалися спочатку загасити вогонь, але коли зрозуміли, що не можуть цього зробити, довели хлопця до будинку і покинули його. Постраждалий самостійно доповз до своєї квартири, де вже мати викликала швидку.

Читайте: На Полтавщині самогубець підпалив себе у будинку на очах дружини та дільничного

Медики говорять, що лікуватись 12-річний школяр буде довго і без пересадки шкіри не обійтись. Оскільки він отримав опіки попереку, обох стегон, сідниць і правої кисті.

Підпалювати себе школяр не хотів. Каже, хлопці його змусили і погрожували побити.

Справу кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, але дванадцятирічні школярі поки неосудні, тому відповідати доведеться їхнім батькам.

Хоча вони досі навіть не запропонували допомогти з лікуванням. Гроші на операцію дитині збирають небайдужі люди.

У Краматорську військовий побив та підпалив товариша за службою. Водій однієї з військових частин вирішив обікрасти колегу.

Зловмисник побив та намагався задушити чоловіка. Після цього він облив його мастилом для бензопил та підпалив.