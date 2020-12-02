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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Харкові чоловік вкрав холодильник, але той його придавив на смерть

У Харкові чоловік вкрав холодильник із кафетерію, проте помер, коли той на нього звалився.

Особу загиблого поки що не встановили.

Інцидент стався на терасі одного з кафе, яке не працювало. Чоловік хотів вкрасти холодильник, але той його придавив.

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– Ймовірно, загиблий хотів вчинити крадіжку холодильника, – заявили у поліції.

За фактом загибелі невідомого відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК (Вбивство з позначкою нещасний випадок) КК.

На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів

До чернігівських поліцейських звернувся 31-річний чоловік, який заявив про зникнення 34-річної жительки одного з сіл Коропського району.

За його словами, жінка пішла з дому ще 17 листопада після телефонної розмови з невідомим і досі не повернулася. Проте виявилося, що саме чоловік є вбивцею.

Джерело: Харків Times

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