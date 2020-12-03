Медиків чекали півгодини: у Чернівецькій області чоловік помер у приймальні лікарні

У Чернівецькій області у Вижнецькій лікарні в коридорі приймального відділення помер чоловік. За словами очевидців, 65-ти річний хворий у черзі під рентген-кабінетом раптово почав непритомніти.

Санітарки і небайдужі чоловіки, які були поруч, поклали його на ноші і віднесли до приймального відділення, де залишили просто на підлозі.

Чоловік посинів буквально на очах, але реанімувати його ніхто навіть не намагався. Свідки кажуть, що йому лиш виміряли тиск.

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Дружина пацієнта кликала медиків півгодини. Але коли зрештою прийшов лікар, то лише констатував смерть. Медики переконують, що реаніматолог прийшов вчасно але вирішив, що рятувати чоловіка марно.

Начебто під час огляду він побачив ознаки незворотніх змін, перевіривши відсутність пульсу на сонних артеріях і прослухавши серцеву діяльність.

За фактом загибелі пацієнта поліцейські відкрили кримінальне провадження. Відомо, що смерть спричинила виразка і септичний шок. Але лікарі могли б врятувати чоловіка, тому їх підозрюють у недбальстві.

Медикам загрожує до трьох років позбавлення волі та заборона працювати за фахом.

Недбалість лікарів на Полтавщині

У червні цього року на Полтавщині через недбалість лікарів помер хлопець. Його відвезли у районну лікарню із сильним болем у животі.

Мати загиблого переконана, що лікарі за 12 годин не зробили нічого, аби врятувати її сина.