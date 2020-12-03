Жителю Черкасс сообщили о подозрении из-за призывов в соцсетях к изменению государственных границ Украины.
Он разместил на своей личной странице пренебрежительные высказывания об отсутствии украинских государственности и суверенитета.
Мужчина призвал другие страны реализовывать свои права на территориях, принадлежащих Украине.
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За такие незаконные действия ему сообщили о подозрении в рамках производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.
Призывы к сепаратизму на Закарпатье
СБУ разоблачили лиц, которые пытались подорвать государственный суверенитет Украины.
Они распространяли информацию о так называемой Великой Венгрии.
Подробнее о разоблачении сепаратистов на Закарпатье читайте на Фактах ICTV.
Источник: Черкасская областная прокуратура