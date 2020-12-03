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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Призывал изменить границы Украины: жителю Черкасс сообщили о подозрении

Жителю Черкасс сообщили о подозрении из-за призывов в соцсетях к изменению государственных границ Украины.

Он разместил на своей личной странице пренебрежительные высказывания об отсутствии украинских государственности и суверенитета.

Мужчина призвал другие страны реализовывать свои права на территориях, принадлежащих Украине.

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За такие незаконные действия ему сообщили о подозрении в рамках производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.

Призывы к сепаратизму на Закарпатье

СБУ разоблачили лиц, которые пытались подорвать государственный суверенитет Украины.

Они распространяли информацию о так называемой Великой Венгрии.

Подробнее о разоблачении сепаратистов на Закарпатье читайте на Фактах ICTV.

Источник: Черкасская областная прокуратура

Фото: Dreamstime

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