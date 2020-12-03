Мешканцю Черкас повідомили про підозру через заклики у соцмережах до зміни державних кордонів України.

Він розмістив на своїй особистій сторінці зневажливі висловлювання про відсутність українських державності та суверенітету.

Чоловік закликав інші країни реалізовувати свої права на територіях, які належать Україні.

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За такі незаконні дії йому повідомили про підозру у межах провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Нині слідчі дії тривають.

Заклики до сепаратизму на Закарпатті

СБУ викрили осіб, які робили спроби підірвати державний суверенітет України.

Вони розповсюджували інформацію про так звану Велику Угорщину.

Детальніше про викриття сепаратистів на Закарпатті читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура