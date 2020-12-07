В Умані молода пара квартирантів за допомогою снодійного обікрала господарів будинку, для його власника доза речовини виявилася смертельною.

30-річний хлопець та 28-річна дівчина представилися відпочивальниками, орендували у місцевих мешканців приміщення та запропонували відсвяткувати це.

Але під час застілля вони підсипали снодійне у страви. Коли господарі заснули, вони обікрали їх та втекли.

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Після інциденту господиня дому прокинулася та викликала поліцію. Її чоловік не оговтався – від речовини він помер на місці.

Пару вдалося швидко затримати. Аферистами виявилися уродженка Київщини та мешканець Дніпропетровщини.

Нині суд розглядає їхню справу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Отруєння школярок на Прикарпатті

На Прикарпатті дві учениці п’ятого класу познущалися над однокласницями.

Вони підсипали у газовану воду лікарський засіб для проносу.

Детальніше про отруєння школярок на Прикарпатті читайте на Фактах ICTV.