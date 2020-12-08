Играл со спичками: на Львовщине двухлетний мальчик поджег себя

В городе Жидачов Львовской области мальчик возрастом 2 года 8 месяцев погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

Он играл со спичками, из-за чего в какой-то момент на нем загорелась одежда. Мальчик вместе с четырехлетней сестрой и шестилетним братом находились дома одни, без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе.

Медиков и полицию вызвала тетя детей, которая пришла к ним.

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Позже врачи установили, что ребенок получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Двух других детей, которые были в доме, доставили в больницу для медосмотра. Их жизни ничего не грозит.

На Полтавщине самоубийца поджег себя на глазах у жены. Мужчина закрылся в доме и облил себя бензином.

Участковый, который приехал на вызов, пытался успокоить самоубийцу, но тот не обращал внимания на слова. Так как пластик на кухне очень быстро загорелся, спасти мужчину никто не смог.