Бавився сірниками: на Львівщині дворічний хлопчик підпалив себе

У місті Жидачів Львівської області хлопчик віком 2 роки 8 місяців загинув через необережне поводження з вогнем.

Він бавився сірниками, через що у якийсь момент на ньому зайнявся одяг. Хлопчик разом з чотирирічною сестрою та шестирічним братом перебували вдома самі, без нагляду дорослих, оскільки матір була на роботі.

Медиків і поліцію викликала тітка дітей, яка прийшла до них.

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Пізніше лікарі встановили, що дитина отримала термічні опіки та отруїлася продуктами горіння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Двох інших дітей, які були у будинку, доставили у лікарню для медогляду. Їхньому життю нічого не загрожує.

На Полтавщині самогубець підпалив себе на очах у дружини. Чоловік зачинився у будинку і облив себе бензином.

Дільничний, який приїхав на виклик, намагався заспокоїти самогубця, але той не зважав на слова. Через те, що пластик на кухні дуже швидко загорівся, врятувати чоловіка ніхто не зміг.