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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Полтавщине полицейский продавал информацию с закрытых систем МВД

В Полтавской области милиционер продавал информацию с закрытых систем Нацполиции и Министерства внутренних дел. Его сообщник размещал соответствующие объявления в социальных сетях.

Зарегистрировав аккаунт под псевдонимом Джордж Буш, товарищ полицейского предлагал услуги в мессенджере одной из соцсетей. После получения предоплаты они копировали информацию с ограниченным доступом и присылали заказчику.

В одном из объявлений они указали цену за такую ​​услугу 700 грн. Правоохранителю грозит до шести лет лишения свободы.

  • продаж інформації з закритих джерел
  • продаж інформації з закритих джерел
  • продаж інформації з закритих джерел
  • продаж інформації з закритих джерел
На Полтавщине полицейский продавал информацию с закрытых систем МВД / 2 фотографии

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Источник: ГБР

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