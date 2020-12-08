В Полтавской области милиционер продавал информацию с закрытых систем Нацполиции и Министерства внутренних дел. Его сообщник размещал соответствующие объявления в социальных сетях.

Зарегистрировав аккаунт под псевдонимом Джордж Буш, товарищ полицейского предлагал услуги в мессенджере одной из соцсетей. После получения предоплаты они копировали информацию с ограниченным доступом и присылали заказчику.

В одном из объявлений они указали цену за такую ​​услугу 700 грн. Правоохранителю грозит до шести лет лишения свободы.







На Полтавщине полицейский продавал информацию с закрытых систем МВД / 2 фотографии

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