У Полтавській області правоохоронець продавав інформацію з закритих систем Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ. Його спільник розміщував відповідні оголошення у соціальних мережах.

Зареєструвавши обліковий запис під псевдонімом Джорж Буш, товариш поліцейського пропонував послуги у месенджері однієї з соцмереж. Після отримання передоплати вони копіювали інформацію з обмеженим доступом та надсилали замовнику.

В одному з оголошень вони вказали ціну за таку послугу 700 грн. Правоохоронцю загрожує до шести років позбавлення волі.







На Полтавщині поліцейський продавав інформацію з закритих систем МВС / 2 фотографии

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