На Полтавщині поліцейський продавав інформацію з закритих систем МВС

У Полтавській області правоохоронець продавав інформацію з закритих систем Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ. Його спільник розміщував відповідні оголошення у соціальних мережах.
Зареєструвавши обліковий запис під псевдонімом Джорж Буш, товариш поліцейського пропонував послуги у месенджері однієї з соцмереж. Після отримання передоплати вони копіювали інформацію з обмеженим доступом та надсилали замовнику.
В одному з оголошень вони вказали ціну за таку послугу 700 грн. Правоохоронцю загрожує до шести років позбавлення волі.
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