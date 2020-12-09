Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, который совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении двух малолетних сестер. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.
— В апреле 2016 обвиняемый, пригласил к себе домой малолетних дочерей своего товарища, где с помощью психологического давления и запугивания, совершил развратные действия и сексуальное насилие в отношении малолетних сестер, — заявили в столичной прокуратуре.
Суд первой инстанции признал злоумышленника виновным и назначил наказание — 12 лет лишения свободы.
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Однако такой приговор не устроил защиту, которая затем обратилась в апелляционный суд.
— Благодаря принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры апелляционные жалобы защитников оставили без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений, — подчеркнули в прокуратуре.
Изнасилование школьниц под Киевом
28 ноября в Вишневом под Киевом суд избрал меру пресечения 56-летнему насильнику двух несовершеннолетних девушек.
Им оказался одиозный фотограф Александр Ктиторчук.
Согласно материалам следствия, показанных в сюжете Чрезвычайных новостей, мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле.
До приговора суда мужчина будет находиться в следственном изоляторе: заседание по делу фотографа проходило в закрытом режиме.