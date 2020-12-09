В одном из общежитий города Первомайский сотрудники ювенальной превенции обнаружили трех малолетних детей 4, 6 и 7 лет.

Больные и голодные дети, за которыми никто не присматривал, находились в антисанитарных условиях.

— Мать на момент проверки находилась у соседей в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора женщина рассказала, что у нее пятеро детей, двоих из которых — 13 и 17 лет — воспитывают бабушки. Дети не посещают детский сад из-за болезни, но за медицинской помощью женщина не обращалась, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

Детей направили в Первомайскую районную больницу.

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На женщину составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

— Решением службы по делам детей Первомайского городского совета детей передадут в патронатную семью на три месяца, что позволит матери наладить свои бытовые условия и вернуть детей домой, — добавили в полиции.

Мать выпивала у соседей: на Харьковщине у женщины забрали голодных и больных детей / 1 фотография

Буллинг в садике

В Полтавской области воспитательницу обвинили в травле 3-летнего мальчика.

Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка за то, что он медленно одевается.