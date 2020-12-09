В одному з гуртожитків міста Первомайський співробітники ювенальної превенції виявили трьох малолітніх дітей 4, 6 та 7 років.

Хворі та голодні діти, за якими ніхто не наглядав, перебували в антисанітарних умовах.

– Мати на момент перевірки перебувала у сусідів у стані алкогольного сп’яніння. Під час розмови жінка розповіла, що у неї п’ятеро дітей, двох з яких – 13 та 17 років – виховують бабусі. Діти не відвідують дитсадок через хворобу, але за медичною допомогою жінка не зверталась, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

Дітей направили до Первомайської районної лікарні.

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На жінку склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

– Рішенням служби у справах дітей Первомайської міської ради дітей передадуть до патронатної родини на три місяці, що надасть матері можливість налагодити свої побутові умови та повернути дітей додому, – додали у поліції.

Мати пиячила у сусідів: на Харківщині у жінки забрали голодних та хворих дітей / 1 фотография

Булінг в садку

У Полтавській області виховательку звинуватили у цькуванні 3-річного хлопчика.

Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину за те, що вона повільно одягається.