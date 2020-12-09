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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В Днепре мужчину насмерть придавило бетонной плитой

В городе Днепр на мужчину упала бетонная плита, в результате чего он умер.

Спасатели в 10.55 получили сообщение о трагедии и прибыли на ул. Паторжинского. Шесть чрезвычайников извлекли из-под завалов пострадавшего с помощью гидравлического инструмента.

Мужчина был без признаков жизни. Он получил черепно-мозговую травму и повредил шею. Пострадавшего передали сотрудникам Нацполиции.

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#Сьогодні Дніпровські рятувальники????‍???? дістали з-під завалу чоловіка.

Повідомлення про те, що на громадянина впала…

Опубликовано Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області Среда, 9 декабря 2020 г.

Сейчас детали происшествия устанавливает следствие.

В Житомирской области мужчина застрял под авто

В Житомирской области мужчина застрял под кузовом автомобиля. Пострадавший не заметил, как на него начал наезжать микроавтобус. Его протянуло около 15 м.

Микроавтобус врезался в забор и остановился, а владелец оказался под кузовом. Пострадавшего вытащили спасатели.

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

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