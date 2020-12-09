У місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита, внаслідок чого він помер.

Рятувальники о 10.55 отримали повідомлення про трагедію та прибули на вул. Паторжинського. Шість надзвичайників витягли з-під завалів постраждалого за допомогою гідравлічного інструменту.

Чоловік був без ознак життя. Він отримав черепно-мозкову травму та пошкодив шию. Постраждалого передали співробітникам Нацполіції.

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Нині деталі події встановлює слідство.

На Житомирщині чоловік застряг під авто

На Житомирщині чоловік застряг під кузовом автомобіля. Постраждалий не помітив, як на нього почав наїжджати мікроавтобус. Його протягнуло близько 15 м.

Мікроавтобус врізався у паркан і зупинився, а власник опинився під кузовом. Постраждалого витягли рятувальники.

Фото: ДСНС