На Чернігівщині злодій підпалив будинок, але вилізти не зміг і помер

У Чернігівській області 22-річний злодій після крадіжки підпалив будинок, надихався чадного газу і помер.
Коли пожежники ліквідували займання, то виявили тіло чоловіка, 1998 року народження.
Виявилося, що власників житла не було вдома кілька днів, коли невідомі викрали авто ВАЗ-2108, а також протягом цього часу систематично викрадали з дому різні речі.
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– Один з чоловіків підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік за підозрою в скоєнні восьми автовикрадень і півтора десятка крадіжок був заарештований, але суд відпустив його під заставу, – розповіли у поліції.
Його спільника затримали правоохоронці.
Пожежа на Кіровоградщині
У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.
На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.