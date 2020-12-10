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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Одещині п’яний водій злетів з дороги та збив трьох людей, двоє з них загинули

В Одеській області водій Mazda в стані алкогольного сп’яніння злетів з дороги та збив трьох чоловіків віком 36, 31 та 19 років, які стояли на узбіччі.

В результаті зіткнення загинули дві людини. 19-річний юнак перебуває у лікарні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.

47-річного водія Mazda затримали, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.

 

У ДТП на Хмельниччині загинуло троє людей

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області сталася аварія, в результаті якої загинуло троє людей.

У салоні автомобіля Volkswagen Passat В5 перебувало четверо пасажирів. Рятувальники, які прибули на місце, дістали з авто трьох загиблих: 46-річного водія та двох пасажирок 50 та 55 років.

Ще один 47-річний пасажир після огляду медиками від госпіталізації відмовився.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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