Ледь не потонули: у Полтаві студенти врятували школярок, які провалились під лід

У Полтаві двоє студентів врятували школярок, які ледь не потунули у ставку. Дівчатка пішли гуляти і провалилися під тонким льодом, але незнайомці вчасно поспіли і почали рятувати їх.

Рятувати дівчат прибіг ще один чоловік. Що у ставку хтось тоне, він побачив із вікна своєї квартири. Миттєво вибіг на вулицю, перебіг дорогу, знайшов гілку і кинувся допомагати хлопцям.

За лічені хвилини чоловік уже подав хлопцеві гілку і тримав його за ногу, доки той витягував із крижаної води другу дівчинку. Коли дівчат притягли на берег, до водойми уже мчали швидка, рятувальники та навіть поліція.

Швидка відвезла 12-річних подруг на огляд до дитячої лікарні. Їхньому життю тепер нічого не загрожує.

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Це вже другий випадок цієї зими на Полтавщині, коли діти провалюються під кригу. На щастя, випадкові свідки вчасно їх врятували. А от двоє рибалок таки поплатилися життям за ризикований вихід на тонкий лід.

Ожеледиця у столиці

У Києві вже кілька днів на дорогах спостерігається сильна ожеледиця. В результаті чого в місті сталося кілька серйозних аварій.

Так, на вулиці Ентузіастів сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Детальніше про наслідки ожеледиці в Києві, читайте у матеріалі Фактів ICTV.