В Одесі 27-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні своєї родички.

19-річна дівчина прийшла до підозрюваного в торговельний павільйон, аби придбати комп’ютерну техніку. Він підібрав їй необхідний ноутбук та пригостив кавою, а потім несподівано запропонував вступити з ним у статеві стосунки.

Дівчина відмовилася, у відповідь хлопець зламав їй ніс та силою задовольнив свої сексуальні потреби. Зловмисник не хотів опинитися за ґратами, тому втік з області.

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Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили про підозру ч.1 ст.152 та ч.1 ст.125 – зґвалтування та умисні тілесні ушкодження. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Зґвалтував 50-річну бабусю

У Харківської області відкрили справу через зґвалтування 50-річної жінки.

Жінка йшла на роботу, коли 22-річний чоловік напав на неї, затягнув на пустир і згвалтував. Чоловіка затримали місцеві мешканці, які почули крики жінки.