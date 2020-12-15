У Берегівському районі на Закарпатті сталося смертельне ДТП.

Водій Rеnault Sаndеrо в’їхав у задню частину автомобіля ВАЗ-2106, що зупинився попереду для виконання маневру повороту ліворуч.

З’ясувалося, що водій Rеnault був п’яним: в його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

В момент удару автомобіль злетів з дороги на узбіччя, де він зіткнувся з деревом і перекинувся.

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50-річний пасажир Rеnault від отриманих травм загинув на місці. Натомість водій автомобіля ВАЗ тілесних ушкоджень не отримав.











Злетів з дороги та врізався в дерево: на Закарпатті внаслідок п’яного ДТП загинула людина / 3 фотографии

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

П’яного водія, з вини якого сталася аварія, затримано у порядку статті 208 КПК України. Справу розслідує слідче управління поліції області.

Смертельна ДТП за участі маршрутки у Києві

У Києві на початку жовтня маршрутка збила трьох людей, внаслідок чого одна жінка загинула, ще двох госпіталізували до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Свободи.

За словами очевидців, водій не зупинився на світлофорі, коли горіло червоне світло. За іншою версією, у маршрутки перестали працювати гальма.