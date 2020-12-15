Злетів з дороги та врізався в дерево: на Закарпатті внаслідок п’яного ДТП загинула людина

У Берегівському районі на Закарпатті сталося смертельне ДТП.
Водій Rеnault Sаndеrо в’їхав у задню частину автомобіля ВАЗ-2106, що зупинився попереду для виконання маневру повороту ліворуч.
З’ясувалося, що водій Rеnault був п’яним: в його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.
В момент удару автомобіль злетів з дороги на узбіччя, де він зіткнувся з деревом і перекинувся.
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50-річний пасажир Rеnault від отриманих травм загинув на місці. Натомість водій автомобіля ВАЗ тілесних ушкоджень не отримав.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
П’яного водія, з вини якого сталася аварія, затримано у порядку статті 208 КПК України. Справу розслідує слідче управління поліції області.
Смертельна ДТП за участі маршрутки у Києві
У Києві на початку жовтня маршрутка збила трьох людей, внаслідок чого одна жінка загинула, ще двох госпіталізували до лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Свободи.
За словами очевидців, водій не зупинився на світлофорі, коли горіло червоне світло. За іншою версією, у маршрутки перестали працювати гальма.