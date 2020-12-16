Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально

У Миколаєві транспортна авіакомпанія намагалася нелегально вивезти до однієї з країн Близького Сходу обладнання, яким комплектують військово-транспортні літаки.
Контррозвідники СБУ завадили незаконному вивезенню.
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Фігуранти справи приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який мав вилетіти за межі України.
У компанії не було необхідних дозвільних документів Державного експортного контролю України.
Продукція відправлена на експертизу. За її результатами буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження.
Майже 300 кг бурштину в мішках
У грудні з аеропорту Бориспіль до Китаю намагалися вивезти рекордну партію необробленого бурштину. Загальна вага вилученого каміння склала 285 кг.
Вантаж на 13 місць відправник задекларував як речі.