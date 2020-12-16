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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

З України нелегально намагалися вивезти військове обладнання

У Миколаєві транспортна авіакомпанія намагалася нелегально вивезти до однієї з країн Близького Сходу обладнання, яким комплектують військово-транспортні літаки.

Контррозвідники СБУ завадили незаконному вивезенню.

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Фігуранти справи приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який мав вилетіти за межі України.

У компанії не було необхідних дозвільних документів Державного експортного контролю України.

  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
  • Військове обладнання із Миколаєва намагались вивезти нелегально
З України нелегально намагалися вивезти військове обладнання / 4 фотографии

Продукція відправлена на експертизу. За її результатами буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження.

Майже 300 кг бурштину в мішках

У грудні з аеропорту Бориспіль до Китаю намагалися вивезти рекордну партію необробленого бурштину. Загальна вага вилученого каміння склала 285 кг.

Вантаж на 13 місць відправник задекларував як речі.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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